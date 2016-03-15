Скрипт: один клик = две ссылки. Для мобильных браузеров

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки143 просмотра

Добрый день.

Требуется, чтобы при нажатии на картинку(или текст), открывались две ссылки.

Одна в том же окне, а другая в соседнем.

Работа скрипта нужна в основных мобильных браузерах: Хром мобайл, Яндекс мобайл, Андроид браузер, Опера мини.

Спасибо.

Android
9 лет назад
mojohito
Семен 
44 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

YoshiMuraKun
Александр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Получил быстрое и работающее решение. Весь код был хорошо откоментирован. Спасибо.
Приятный заказчик, быстрая оплата, рекомендую :)

Заявки фрилансеров

YoshiMuraKun
Александр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад