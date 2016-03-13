Настроить сайтик на wp

Евгений выполнил задание настолько быстро, что я чаю не успела попить)) Только если на это ругаться, а так - одни только самые положительные отзывы!! Понимаю, что для специалиста задача была не очень сложна, но я убила на настройку ВП весь день и почти отчаялась. Евгений спас меня!) Спасибо огромное! Всем рекомендую - вежливый, отзывчивый, ответственный, грамотный исполнитель!