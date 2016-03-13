Настроить сайтик на wp

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Завершен7 заявок125 просмотров

переоценила свои умственные способности и пыталась сделать все сама, но увы

ищу исполнителя, чтобы разобраться с купленным мною шаблоном (не устанавливается), установить, настроить дизайн, пару виджетов, пару плагинов и все. 

хэлп ми!

WordPress
9 лет назад
ololorita
Рита 
44 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

fonbegemot
Евгений 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$1
3 дня
Евгений выполнил задание настолько быстро, что я чаю не успела попить)) Только если на это ругаться, а так - одни только самые положительные отзывы!! Понимаю, что для специалиста задача была не очень сложна, но я убила на настройку ВП весь день и почти отчаялась. Евгений спас меня!) Спасибо огромное! Всем рекомендую - вежливый, отзывчивый, ответственный, грамотный исполнитель!
Приятная работа с четко поставленной задачей. Приятно работать

Заявки фрилансеров

fonbegemot
Евгений 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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