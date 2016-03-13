Уважаемые фрилансеры! Необходимы настройка и доработки действующего интернет-магазина на платформе InSales. Аккаунт в системе заведен, шаблон выбран. Работа в этом проекте делится на 2 части: 1) Оформление сайта действующего ...
Настроить сайтик на wp
переоценила свои умственные способности и пыталась сделать все сама, но увы
ищу исполнителя, чтобы разобраться с купленным мною шаблоном (не устанавливается), установить, настроить дизайн, пару виджетов, пару плагинов и все.
хэлп ми!
Выбранный исполнитель
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