Установить JavaScript функцию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки145 просмотров

Необходимо установить на кнопку «Отправить» JavaScript функцию на сайте. В соответствии с мануалом сервиса Comegic http://help.comagic.ru/topics/131-peredacha-dannyih-iz-lyuboj-formyi-zayavki-v-comagic/

JavaScript
9 лет назад
Shuev
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bitrixonline
Летов Игорь 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Спасибо Игорю за оперативную реакцию и высокое качество работы. Всем рекомендую данного специалиста. Общение с Игорем доставило удовольствие, как и сам результат работы. Буду впредь обращаться к Игорю.
Действительно грамотный заказчик, правильно поставил задачу и собственно результат не заставил себя ждать, оперативная оплата и вежливое общение. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

bitrixonline
Летов Игорь 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • InSales - настройка шаблонного ИМ с импортом товаров/каталога

    $200

    Уважаемые фрилансеры! Необходимы настройка и доработки действующего интернет-магазина  на платформе InSales. Аккаунт в системе заведен, шаблон выбран.  Работа в этом проекте делится на 2 части: 1) Оформление сайта действующего ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интеграция плагинов Wordpress (woocommerce + pro sites)

    Необходимо настроить интеграцию woocommerce и pro sites.  Нужно разработать отдельный плагин wordpress, при активации которого добавляется новый тип товара woocommerce "pro site".  У товара есть несколько свойств:  1) Срок (выпадающий ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсер live-линии БК Марафонбет

    Необходимо написать парсер live линии БК Марафонбет. Ключевые требования: Язык- python 3 и выше.Парсить нужно всю линию, то есть по каждому событию.Скорость работы парсера- чем выше тем лучше.Данные заносить в базу MySQL. Форма базы ...

    MySQLPython
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Соц сеть

    Сайт представляет собой сайт общение (знакомства, социалка). Поиск по городам. По типу анкет.  аналог atolin.ru Срок и стоимость

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта

    Требуется сайт – агрегатор сайтов различных категорий. Интерфейс сайта детально проработан и подробно прописан в техническом задании. Проявлять креативность по части дизайна и юзабилити не придется. Все дополнения на сайте носят аналогичный по отношению другу ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Систему push chrome, safari

    $300

    Поднять систему аналогичную onesignal.com 1в1, систему способную осуществлять рассылку в ios android windows, везде где есть браузер сафари.Плачу за бекенд 300$, пишите скайп

    AndroidiOS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-магазин

    На мой хостинг нужно установить бесплатный, простой и понятный скрипт интернет-магазина (на выбор исполнителя), и дать по нему консультацию.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен толковый программист под WP

    Имеется несколько проектов, которые нужно доделать. 1. Оптимизировать сайт на WP (сильно большое время отклика сервера), также выполнить правки, которые написал СЕО специалист. 2. Нужно выполнить доработки существующего сайта. 3. Нужно сделать ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание парсера ПС + GGL и Rotapost

    Требуется написание парсера: я забиваю список запросов -&gt; скрипт пробегает яндекс и гугл (парсит выдачу, записывает адреса сайтов и страниц). Т.е. если один сайт встречается несколько раз, скрипт записывает несколько URL. Глубина сканирования задается). При ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить на сайт раздел онлайн подбора линз

    $120

    Нужно сделать аналогичный онлайн подбор цветных линз с сайта http://lensmark.kz/colors/ На сайте http://linza.donik-gabbasov.myjino.ru/index.php?route=information/information&amp;information_id=9 Сайт на Opencart В ответах напишите ориентировочную стоимость и сроки, а также свой skype для связи.

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад