Уважаемые фрилансеры! Необходимы настройка и доработки действующего интернет-магазина на платформе InSales. Аккаунт в системе заведен, шаблон выбран. Работа в этом проекте делится на 2 части: 1) Оформление сайта действующего ...
Установить JavaScript функцию
Необходимо установить на кнопку «Отправить» JavaScript функцию на сайте. В соответствии с мануалом сервиса Comegic http://help.comagic.ru/topics/131-peredacha-dannyih-iz-lyuboj-formyi-zayavki-v-comagic/
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