ТЗ для сайта w-event.ru Шаблон должен быть для WordPress. Шаблон сайта должен быть в светлых, приятных для глазатонах (не темный, не мрачный, не черный). Клиент должен попадать на сайт и уже чувствовать праздничнуюатмосферу ...
Интеграция плагинов Wordpress (woocommerce + pro sites)
Необходимо настроить интеграцию woocommerce и pro sites.
Нужно разработать отдельный плагин wordpress, при активации которого добавляется новый тип товара woocommerce "pro site".
У товара есть несколько свойств:
1) Срок (выпадающий список: 1,3,12 месяцев, Постоянно)
2) Сайт (выпадающий список: список доступных пользователю сайтов)
3) Уровень (выпадающий список: формируется из levels плагина pro sites)
От выбранных сроков и уровня меняется цена.
После покупки данного товара и проставления статуса "оплачено" у заказа, сайт покупателя должен активироваться с выбранным на заданный срок и с выбранным уровнем.
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