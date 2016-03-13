Интеграция плагинов Wordpress (woocommerce + pro sites)

Необходимо настроить интеграцию woocommerce и pro sites.

Нужно разработать отдельный плагин wordpress, при активации которого добавляется новый тип товара woocommerce "pro site".

У товара есть несколько свойств:

1) Срок (выпадающий список: 1,3,12 месяцев, Постоянно)

2) Сайт (выпадающий список: список доступных пользователю сайтов)

3) Уровень (выпадающий список: формируется из levels плагина pro sites)

От выбранных сроков и уровня меняется цена.

После покупки данного товара и проставления статуса "оплачено" у заказа, сайт покупателя должен активироваться с выбранным на заданный срок и с выбранным уровнем.