Интеграция плагинов Wordpress (woocommerce + pro sites)

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Необходимо настроить интеграцию woocommerce и pro sites. 

Нужно разработать отдельный плагин wordpress, при активации которого добавляется новый тип товара woocommerce "pro site". 

У товара есть несколько свойств: 

1) Срок (выпадающий список: 1,3,12 месяцев, Постоянно) 

2) Сайт (выпадающий список: список доступных пользователю сайтов) 

3) Уровень (выпадающий список: формируется из levels плагина pro sites) 

От выбранных сроков и уровня меняется цена. 

После покупки данного товара и проставления статуса "оплачено" у заказа, сайт покупателя должен активироваться с выбранным на заданный срок и с выбранным уровнем. 

WooCommerceWordPress
9 лет назад
doveloper
Дмитрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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