Отредактировать ошибки в калькуляторе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка99 просмотров

На сайте при оформлении заявки несколько ошибок при подсчете.

Нужно их оперативно исправить.

Сайт при личном контакте сообщу, присылайте заявки с портфолио и похожими работами.

9 лет назад
raul1987
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$50
1 день
Молодой, ответственный, толковый программист. Постоянно на связи, не боится задач новых.
Приятный заказчик.

Заявки фрилансеров

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад