Калькулятор для joomla+правки

Никогда не связывайтесь с данным типом! Не заплатил за выполненную работу! Работа была выполнена мною в срок и в объеме поставленного ТЗ, после чего заказчик попросил сделать некоторые изменения и доделки, которые были упущены в ТЗ. Изменения я сделал, попросил проверить и оплатить, и тут началось - откладывание проверки заказчиком по надуманным причинам, а соответственно и откладывание оплаты. То заказчик не может проверить, то у самого времени нет, то еще что-то случилось, а в конце просто сказал, что у него денег нет. Потом "заказчик" отозвал заявку, а на мой вопрос "Зачем?" ответил просто - "Чтобы не написал плохой отзыв". Закончилось тем, что просто запретил мне писать ему сообщения, видимо чтобы я не доставал с вопросами "Когда заплатите?" Служба поддержки (спасибо ей) восстановила заявку по моему запросу , чтобы я смог написать этот отзыв. Еще раз всех предупреждаю - ни в коем случае не связывайтесь с этим "заказчиком"!