Калькулятор для joomla+правки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки210 просмотров

1. Сделать калькулятор см картинку. Надо сверстать, сделать изменения цен и надписей через админку, а так же расчет стоимости, заказ сохранять в админе и слать на e-mail

2. Не подключается редактор в joomla

Срок 2 дня без предоплат(можете делать на своем хосте)

Joomla
9 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Redcom
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$50
2 дня
Заказчик не стал оплачивать кривую работу, заказ сорван благодаря такому исполнителю.
Никогда не связывайтесь с данным типом! Не заплатил за выполненную работу! Работа была выполнена мною в срок и в объеме поставленного ТЗ, после чего заказчик попросил сделать некоторые изменения и доделки, которые были упущены в ТЗ. Изменения я сделал, попросил проверить и оплатить, и тут началось - откладывание проверки заказчиком по надуманным причинам, а соответственно и откладывание оплаты. То заказчик не может проверить, то у самого времени нет, то еще что-то случилось, а в конце просто сказал, что у него денег нет. Потом "заказчик" отозвал заявку, а на мой вопрос "Зачем?" ответил просто - "Чтобы не написал плохой отзыв". Закончилось тем, что просто запретил мне писать ему сообщения, видимо чтобы я не доставал с вопросами "Когда заплатите?" Служба поддержки (спасибо ей) восстановила заявку по моему запросу , чтобы я смог написать этот отзыв. Еще раз всех предупреждаю - ни в коем случае не связывайтесь с этим "заказчиком"!

Заявки фрилансеров

Redcom
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад