Изменить скрипт, not hard

Всем привет, я новичок в этой области и прошу помощи, мне нужно изменить скрипт.

Скрипт является воплощением стратегии Мартингейла, этот скрипт используется в рулетке:

Если

ставим 2 на черное - проигрываем, выпало 2 красное

умножаем ставку на 2, ставим 4 на черное - проигрываем, выпало 14 красное

умножаем ставку на 2, ставим 8 на черное - проигрываем, выпало 2 красное

умножаем ставку на 2, ставим 16 на черное - выигрываем, выпало 1 черное,затем сбрасываем ставку до начальной ставки - 2, и ставим 2 на черное - выигрываем, выпало 6 черное, ставим опять 2 на черное и так по кругу, скрипт осуществляет эти действия.

Теперь мой вариант переделки этого скрипта, на рулетке также есть зеленое, при выпадании зеленой выигрыш умножается в 14 раз, зеленое выпадает примерно 3 раза из 30.

**Вот как его нужно изменить:**

Скрипт заливает на зеленое начиная с 1

С каждый поражением увеличиваем ставку на 1 монету, если проиграли 1,ставим 2, проиграли 2, ставим 3 и тд..

с 1 поражения до 18 увеличиваем на 1 монету

с 18 поражения до 32 увеличиваем на 2 монеты

с 32 поражения до 52 увеличиваем на 4 монеты

с 52 поражения до 92 увеличиваем на 8 монет

с 92 поражения до 156 увеличиваем на 16 и так далее, пока не выиграем, при выигрыше скрипт начинает цикл по новой, то есть начинает с 1 монеты. Стратегия проверил, все работает, но хотел бы это все автоматизировать, для того чтобы не сидеть за компьютером сутками..

Скрипт по стратегии Мартингейла есть, нужно лишь изменить.