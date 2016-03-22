Пользовательские признаки для Гугл документов

То ли я сильно поумнел, то ли у Гугла крутая платформа. Пока ждал заявки, сделал большую часть работы, исходно заявленную в задаче, причем все сложные моменты заработали с первой попытки. В результате, "Дополнительная" задача стала основной.

Что осталось сделать:

Для гугл документов https://drive.google.com/drive/my-drive (гугл таблицы, и гугл текстовые документы) хочется помечать, у кого сейчас хранится тот или иной документ. Варианты выбора, например, такие: формируется/у Маши/у Пети/у Васи/у клиента (подписан)/у клиента (не подписан)/у Маши (подписан)/у Пети (подписан)/сдан в архив... Один документ может храниться только в одном месте. Я знаю, что можно крепить к гугл документам кастомные признаки.

Хочется:

1. Прилепить такой признак (текущее место хранения документа) ко всем документам, хранящимся в заданных папках.

2. Видеть напрямую в https://drive.google.com/drive/my-drive, какой признак у того или иного документа. В идеале - чтобы в браузере при просмотре списка документов была видна дополнительная колонка. Если это невозможно, то допустимо изменять название документа, например "Акт-2016-023-П-Название фирмы" стоящая на 14 месте буква "П" означает, что акт у Пети.

3. Иметь возможность изменить признак напрямую из "проводника", т.е. из браузера https://drive.google.com/drive/my-drive, без открытия документа.

4. Прилепить ко всем документам триггер OnOpen, который будет при открытии документа создавать кастомную менюшку, позволяющую видеть текущее значения признака (места хранения) и менять его.

5. Возможность в "проводнике", т.е. в браузере https://drive.google.com/drive/my-drive производить фильтрацию по признаку. Эта возможность не обязательна.

6. Желательно, чтобы статус "сдан в архив" могли ставить только пользователи из заданного в коде списка.

Я пытался найти какой-либо бесплатный аддон, позволяющий делать вышеперечисленное, но не нашел.

Скорее всего, это не важно, но на всякий случай предупреждаю, что у меня корпоративный гугл драйв (бесплатная версия), а не личный.

Оплата - ЯД, или вебмани. Оплата в рублях, если нужны не рубли, то за организацию конвертации отвечает Исполнитель. Другие формы оплаты - по согласованию.

Я предполагаю, что это работа где-то на полдня, стоимостью 2000-3000р. Если считаете, что я ошибаюсь, буду рад заявкам с другой стоимостью.

Старая задача (сделана, нужно просмотреть и устно прокомментировать код):

1. Написать гугл скрипт, который будет составлять список файлов из заданных папок, плюс некоторые реквизиты файлов. Далее делать xml со списком файлов, и отправлять на наш корпоративный сайт в интернете. Для сайта корпоративного сайта надо написать php+mysql форму, которая будет получать из интернета xml файл, созданный и отправленный гугл скриптом, парсить его, и класть его в mysql таблицу

Сейчас я все принципиальные моменты из "старой задачи" решил.

Буду рад, если Исполнитель просмотрит написанный мною код, и, может быть, подскажет, можно ли что-либо в моем коде улучшить. Рецензия - устно по скайпу. Но рецензировать не обязательно (например, если Вы не разбираетесь в php).