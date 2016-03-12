Фотопроект

Добрый день!

Есть прототип (http://photoskill.net) и даже вёрстка, но её кое-где нужно поправить. А так нужно сделать движок. Можно покликать и посмотреть. Пока логин сделать только через соц сети, а дальше отдельную логинизацию реализовать. Детали и нюансы при общении.

Предполагаемый стек:

MongoDBExpressJSAngularJSNodeJSТакже хотелось бы: Нужно писать логи ошибок. Чтобы если что-то у кого-то не работает можно было посмотреть на сервере. На клиенте конечно это сложнее сделать, но тоже потенциально можно.