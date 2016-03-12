Разработка поисковика примеры ниже http://www.tks.ru/db/tnved/tree http://www.ifcg.ru/info/tnved/
Вынести инпуты в Яндекс картах
Здравствуйте, хочу вынести инпуты которые расположены прямо на яндекс карте за пределы самой карты, вот калькулятор - https://jsfiddle.net/3qebhbau/11/
Хочу сделать примерно так - http://www.okna-voz.ru/ (но без кнопок "поиск"), а чтобы расчет делался по нажатию на одну кнопку "рассчитать"
А то из 10 человек только 1,2 понимают, что надо нажать кнопки "поиск" а потом только кнопку "рассчитать"....., очень не удобно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать пирамиду в 3D. Вращение происходит при скроллинге. Каждая грань разная, на фоне картинки с текстом. При нажатии переход на другую страницу сайта. Пирамида должна работать для дескопных и мобильных браузеров. Пример ...Завершен9 лет назад
Оплата: по договоренности, поэтапно. Срок работы: 3 дня. Требуется: 1. Поставить опцию товара на дополнительную кнопку купить. Текст кнопки подхватить из значения опции. 2. Организовать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать на сайте меню с иконками. Есть сайт - http://mega-geo.ru/ нужно сделать вертикальное меню с иконками как на сайте - http://cgt-bel.ru/, чтобы администратор сам мог прикреплять иконки к меню добавляя раздел.Завершен9 лет назад
Небольшое ТЗ: Сайт с текстовой информацией в виде меню слева (меню вертикальное), вкладки в указанном порядке: О Компании Продукция Новости Скачать Поставщикам Наши клиенты Вакансии ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2
Нужен скрипт как здесь: http://www.effectfree.ru/?do=photoeffects&upload=new&for=textВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Имеется детектор мобильности: если клиент мобильный - отправляется на мобильную версию сайта. В нем необходимо устранить следующую недоработку: если клиент заходит на некоторую определенную страницу основного сайта, то его перенаправление производится на главную страницу мобильной ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Требуется разработать сайт на шаблоне вордпресс. Требования: 1. Сайт должен быть адаптивным 2. Сайт должен быть мультиязычным, на двух языках: русский + киргизский ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
4 вида пользователей: 1) Не авторизованные пользователи 2) Операторы 3) Авторизованные пользователи 4) Модераторы Функционал: Регистрация на сайте ( личный кабинет пользователя) Есть комнаты(кабинеты) Личный комнаты (приват) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1
Установить программу контроля сотрудников Стахановец через TeamViewerЗавершен9 лет назад