Вынести инпуты в Яндекс картах

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  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок162 просмотра

Здравствуйте, хочу вынести инпуты которые расположены прямо на яндекс карте за пределы самой карты, вот калькулятор  - https://jsfiddle.net/3qebhbau/11/

Хочу сделать примерно так - http://www.okna-voz.ru/ (но без кнопок "поиск"), а чтобы расчет делался по нажатию на одну кнопку "рассчитать" 

А то из 10 человек только 1,2 понимают, что надо нажать кнопки "поиск" а потом только кнопку "рассчитать"....., очень не удобно.

9 лет назад
eponomarev
Евгений 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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