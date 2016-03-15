Установить программу контроля сотрудников Стахановец через TeamViewer

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки125 просмотров

Установить программу контроля сотрудников Стахановец через TeamViewer

9 лет назад
pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Seth26
Роберт 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Работа была выполнена качественно, быстро и что самое главное без откладывания сроков, рекомендую к сотрудничеству
Работа была закончена за короткое время, клиент ясно объяснил задачу, благодаря чему мы быстро решили проблемы. Отличный клиент

Заявки фрилансеров

Seth26
Роберт 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад