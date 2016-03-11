Доработка модуля импорта из CSV в WordPress

Проблема в том, что товары грузятся без картинок.

Сайт http://ab-batteries.ru

Пример http://ab-batteries.ru/section/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1/

При этом если перейти в товар, то картинка есть.

Также в админке, в списке товаров, тоже нет картинки скрин http://prntscr.com/advi4a

Вот модуль импорта https://yadi.sk/d/5-SoU4CBq5gVm

Вот все файлы с сайта https://yadi.sk/d/Ptpd4rphq5geh

Вот образ базы https://yadi.sk/d/uxD83uzFq5ggX

Задача, поправить импорт, чтобы картинки были в админке (списков товаров) и на "морде" сайта.