Написать скрипт PHP импортер из базы DB1 в базу DB2 Есть база картинок и объявлений с категорями - нужно их перенести в новый движок на WordPress OsClass По факту импорту осуществлять отправку почты ...
Доработка модуля импорта из CSV в WordPress
Проблема в том, что товары грузятся без картинок.
Пример http://ab-batteries.ru/section/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1/
При этом если перейти в товар, то картинка есть.
Также в админке, в списке товаров, тоже нет картинки скрин http://prntscr.com/advi4a
Вот модуль импорта https://yadi.sk/d/5-SoU4CBq5gVm
Вот все файлы с сайта https://yadi.sk/d/Ptpd4rphq5geh
Вот образ базы https://yadi.sk/d/uxD83uzFq5ggX
Задача, поправить импорт, чтобы картинки были в админке (списков товаров) и на "морде" сайта.
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