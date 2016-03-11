Front-end Web разработчик для проекта в сфере HR

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки168 просмотров

Нужен программист для разработки следующих функций на сайте:

- регистрация посетителей,

- создание нескольких внутренних страниц.

Дизайн предоставим.

Знание php, html.

В ответах пишите свои контакты (почту)

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ТЗ предоставим

HTMLPHP
9 лет назад
OLGA-polygon
Ольга 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров