Автоматизация заполнения и отправки форм на портале на PHP и Selenium.

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Есть веб ресурс, для которого нужно доработать проект по автоматизации заполнения и отправки форм написанный на PHP с использованием библиотеки Selenium. Особенности: интеграция с сервисом Rucaptcha.

PHPSelenium
9 лет назад
Synthetica
Владислав 
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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