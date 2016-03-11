Требуется разработчик сайтов и лэндинг-страниц

Требуется разработчик сайтов (программист). Необходимо сделать сайт подобный вот этому. От меня - подробное ТЗ, ФС, дизайн и тексты. От вас программирование, настройка, тестирование и выкладка. Домен и место есть. Жду стоимость и сроки.

Пример сайта http://z-brain.ru/