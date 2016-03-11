Требуется разработчик сайтов и лэндинг-страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок166 просмотров

Требуется разработчик сайтов (программист). Необходимо сделать сайт подобный вот этому.  От меня - подробное ТЗ, ФС, дизайн и тексты.  От вас программирование, настройка, тестирование и выкладка.  Домен и место есть. Жду стоимость и сроки.

Пример сайта http://z-brain.ru/

9 лет назад
MGrebneva
Греднева 
54 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров