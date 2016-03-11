Правки на сайтах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки171 просмотр

Есть 2 и-нет магазина. Опенкарт.

Необходимо сделать правки разного характера: добавить/убавить, заменить...

Также при слаженной работе и невысокой стоимости  можно сотрудничать в этом направлении на постоянной основе.

ТЗ могу отправить наиболее лояльным кандидатам.

Opencart
9 лет назад
gluhovarts
Артем 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров