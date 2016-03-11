Нужно изменить телефоны и текст в шапке сайта, сайт сделан на платформе ShopOS.
Правки на сайтах
Есть 2 и-нет магазина. Опенкарт.
Необходимо сделать правки разного характера: добавить/убавить, заменить...
Также при слаженной работе и невысокой стоимости можно сотрудничать в этом направлении на постоянной основе.
ТЗ могу отправить наиболее лояльным кандидатам.
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