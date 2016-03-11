Разовая работа. Fixed Costs проект. НЕ вакансия. По уже утвержденному формату, необходимо писать парсеры. Парсить нужно Json, XML, HTML. Источники на HTML мы парсим с помощью https://ru.wikipedia.org/wiki/Selenium Оплата идет за каждый парсер ...
Создание СРМ "врач - пациент"
Для производителя БРЕКЕТОВ необходимо создать
СРМ учета заказов
прототип, показывающий необходимую функциональность СРМ можно посмотреть здесь
Прототип создан в сжатые сроки /для оперативного просчета/ так что часть второстепенного функционала пропущена (а-ля восстановления пароля. изменение данных в Личном кабинете и т/п/)
Алгоритм работы СРМ
1 врач авторизируется под своим паролем
2 врач видит список всех своих пациентов, для которых он разместил заказ на производство брекетов
3 врач может посмотреть данные по заказам (в архиве / в работе)
4 врач может создать новый заказа для нового пациента вводя последовательно информацию о состоянии зубов / прикуса пациента
Оплата за произведенные брекеты осуществляется либо налом либо на карту (необходимо прикрутить модуль проведения оплат через карты)
Вся информация сохраняется на сервер
5 Также в СРМ есть администратор, которому попадают все заказы на изготовление брекетов
в своем кабинете он может отфильтровать заказы
по ФИО врача
по ФИО пациента
по статусу "Новые заказы / в работе / архив"
6 Администратору любой из заказов на брекеты доступен в виде текстовой информации, которая скомпилирована "из заполненной врачом информации)
Руководство по аналогичной СРМ находится вот здесь (для более правильного понимания функционирования СРМ)
https://doctor.simplyceph.com/uploads/instruction.pdf
Необходима примерно цена плюс сроки производства
Заявки фрилансеров
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