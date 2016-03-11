Создание СРМ "врач - пациент"

Для производителя БРЕКЕТОВ необходимо создать

СРМ учета заказов

прототип, показывающий необходимую функциональность СРМ можно посмотреть здесь

http://ocshop.96.lt

Прототип создан в сжатые сроки /для оперативного просчета/ так что часть второстепенного функционала пропущена (а-ля восстановления пароля. изменение данных в Личном кабинете и т/п/)

Алгоритм работы СРМ

1 врач авторизируется под своим паролем

2 врач видит список всех своих пациентов, для которых он разместил заказ на производство брекетов

3 врач может посмотреть данные по заказам (в архиве / в работе)

4 врач может создать новый заказа для нового пациента вводя последовательно информацию о состоянии зубов / прикуса пациента

Оплата за произведенные брекеты осуществляется либо налом либо на карту (необходимо прикрутить модуль проведения оплат через карты)

Вся информация сохраняется на сервер

5 Также в СРМ есть администратор, которому попадают все заказы на изготовление брекетов

в своем кабинете он может отфильтровать заказы

по ФИО врача

по ФИО пациента

по статусу "Новые заказы / в работе / архив"

6 Администратору любой из заказов на брекеты доступен в виде текстовой информации, которая скомпилирована "из заполненной врачом информации)

Руководство по аналогичной СРМ находится вот здесь (для более правильного понимания функционирования СРМ)

https://doctor.simplyceph.com/uploads/instruction.pdf

Необходима примерно цена плюс сроки производства