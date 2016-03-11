Сайт на OpenCart. Интернет магазин. Необходимы доработки.

Добрый день уважаемые профессионалы. У нас разрабатывается сервис по контролю и учету рабочего времени. Есть разработанная клиентская часть, написана на visual basic и серверная часть (php). Интересует разработчик или команда разработчиков, которые смогут связать клиентскую ...