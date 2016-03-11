Сайт на OpenCart. Интернет магазин. Необходимы доработки.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки149 просмотров

Нужно уставить модули seo pro и dead cow, настроить их.  Версия 1,5,6.

Пишите пожалуйста стоимость и сроки. Модулей купленных нет.

Opencart
9 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров