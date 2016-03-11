Нужно изменить телефоны и текст в шапке сайта, сайт сделан на платформе ShopOS.
Сайт на OpenCart. Интернет магазин. Необходимы доработки.
Нужно уставить модули seo pro и dead cow, настроить их. Версия 1,5,6.
Пишите пожалуйста стоимость и сроки. Модулей купленных нет.
Заявки фрилансеров
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