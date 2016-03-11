Дублировать лендинг

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Закрыт19 заявок259 просмотров

Необходимо дублировать лендинг, порядка 2-3 страниц. На нем необходимо  копировать все видео, перенести все шаблоны стилей,  настроит отправку данных с форм. Бюджет по согласованию, оплата безопасная сделка. Линк на лендинг отправлю в сообщении.

9 лет назад
infolexs
53 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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