Нужно изменить телефоны и текст в шапке сайта, сайт сделан на платформе ShopOS.
Написать простой фотошоп-скрипт + перевести эксель таблицы в графику
Необходимо выполнить 2 задачи:
1. Оформить в графическом виде, используя Фотошоп, 3 эксель-таблицы (более детально см. ниже)
2. В Фотошопе создать скрипт нанесения водяных знаков на изображение (более детально см. ниже)
Общие требования
Шрифты, цвета, графические элементы должны вписываться вдизайн и концепцию сайта http://shop-46654.myinsales.ru/
Дизайн таблиц минималистичный.
Конечный формат файла: psd + файлы шрифтов + исходные файлы скриптов в формате фотошопа
Разрешение конечных изображение: размер меньшей стороны не менее 1200 пикселей
Стоимость: максимум 500р (в зависимости от опыта и сроков)
Сроки: максимум 2 дня после начала работы. Оптимально – 1 день.
Создание скрипта в фотошопе для нанесения водяных знаков
Необходимо создать автоматизированный скрипт, при запуске которого можно будет выбрать изображения, на которые будет наноситься текст (адрес сайта) – SVERHFORMA.RU
Скрипт должен быть выполнен в формате скриптов Фотошопа.
Шрифт надписи должен быть согласован с заказчиком в процессе выполнения задания.
Водяные знаки должны наноситься по диагонали и не отвлекать от основного контента (фотографии, текст в графическом виде).
Нанесение водяных знаков можно сделать таким же, как в приведённом примере: http://www.kostumgorka.ru/wp-content/uploads/2015/05/kostumgorka_ru-kg-011.jpg
Оформление эксель-таблиц в графическом виде
Необходимо перевести 3 таблицы в Экселе (см. приложенный файл) в графический вид.
Под приведением в графический вид подразумевается не простоперенесение текса из экселя в фотошоп, а создание некого дизайна таблиц. Т.е. цветовые решения разделительных линий, фоновые цвета, шрифты и размеры шрифтов
основных надписей и комментариев, простые графические элементы в таблицах.
В таблица 2 и 3 вместо значков «О» и «∆» предполагается использовать более элегантные и красивые решения. Т.е. их можно заменить какими-то графическими элементами или, к примеру, разными фонами.
Пример использования графического элемента вместо обычных символов: https://11.img.avito.st/640x480/1437906811.jpg
Для «Таблицы 3» необходимо дополнительно слева от таблицы разместить изображение (см. приложенный файл).
В данное изображение необходимо внести небольшие изменения:
На дугах 1, 2, 3 нужно прямо на линиях, чтобы это было удобно читаемо и различимо, написать для дуги 1 «Обхват груди», 2 – «Обхват талии», 3 – «Обхват бёдер».
Данное изображение нужно сделать в 2х вариантах (на 2хразных слоях):
1. Только с дугами 1 и 2 и соответствующими надписями, т.е. дугу 3 незаметно нужно убрать.
2. С дугами 1, 2, 3 и необходимыми надписями.
Так же в таблице 3в колонках, обозначенных 1 и 2 необходимо заменить (1) и (2) на графическое изображение этих цифр, такое же, как на рисунке, чтобы сразу возникала графическая ассоциация между колонками и дугами.
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