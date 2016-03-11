Написать простой фотошоп-скрипт + перевести эксель таблицы в графику

Необходимо выполнить 2 задачи:

1. Оформить в графическом виде, используя Фотошоп, 3 эксель-таблицы (более детально см. ниже)

2. В Фотошопе создать скрипт нанесения водяных знаков на изображение (более детально см. ниже)

Общие требования

Шрифты, цвета, графические элементы должны вписываться вдизайн и концепцию сайта http://shop-46654.myinsales.ru/

Дизайн таблиц минималистичный.

Конечный формат файла: psd + файлы шрифтов + исходные файлы скриптов в формате фотошопа

Разрешение конечных изображение: размер меньшей стороны не менее 1200 пикселей

Стоимость: максимум 500р (в зависимости от опыта и сроков)

Сроки: максимум 2 дня после начала работы. Оптимально – 1 день.

Создание скрипта в фотошопе для нанесения водяных знаков

Необходимо создать автоматизированный скрипт, при запуске которого можно будет выбрать изображения, на которые будет наноситься текст (адрес сайта) – SVERHFORMA.RU

Скрипт должен быть выполнен в формате скриптов Фотошопа.

Шрифт надписи должен быть согласован с заказчиком в процессе выполнения задания.

Водяные знаки должны наноситься по диагонали и не отвлекать от основного контента (фотографии, текст в графическом виде).

Нанесение водяных знаков можно сделать таким же, как в приведённом примере: http://www.kostumgorka.ru/wp-content/uploads/2015/05/kostumgorka_ru-kg-011.jpg

Оформление эксель-таблиц в графическом виде

Необходимо перевести 3 таблицы в Экселе (см. приложенный файл) в графический вид.

Под приведением в графический вид подразумевается не простоперенесение текса из экселя в фотошоп, а создание некого дизайна таблиц. Т.е. цветовые решения разделительных линий, фоновые цвета, шрифты и размеры шрифтов

основных надписей и комментариев, простые графические элементы в таблицах.

В таблица 2 и 3 вместо значков «О» и «∆» предполагается использовать более элегантные и красивые решения. Т.е. их можно заменить какими-то графическими элементами или, к примеру, разными фонами.

Пример использования графического элемента вместо обычных символов: https://11.img.avito.st/640x480/1437906811.jpg

Для «Таблицы 3» необходимо дополнительно слева от таблицы разместить изображение (см. приложенный файл).

В данное изображение необходимо внести небольшие изменения:

На дугах 1, 2, 3 нужно прямо на линиях, чтобы это было удобно читаемо и различимо, написать для дуги 1 «Обхват груди», 2 – «Обхват талии», 3 – «Обхват бёдер».

Данное изображение нужно сделать в 2х вариантах (на 2хразных слоях):

1. Только с дугами 1 и 2 и соответствующими надписями, т.е. дугу 3 незаметно нужно убрать.

2. С дугами 1, 2, 3 и необходимыми надписями.

Так же в таблице 3в колонках, обозначенных 1 и 2 необходимо заменить (1) и (2) на графическое изображение этих цифр, такое же, как на рисунке, чтобы сразу возникала графическая ассоциация между колонками и дугами.