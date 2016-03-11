Помощь с CMF форумом

Проблема в том, что товары грузятся без картинок. Сайт http://ab-batteries.ru Пример http://ab-batteries.ru/section/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1/ При этом если перейти в товар, то картинка есть. Также в админке, в ...