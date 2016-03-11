Есть форум, http://fishok.com.ua/forum/ Нужно: 1. Добавить рекламный код от гугл. 2. Поставить Яндекс и гугл метрику.
Поправить сайт согласно тз (joomla)
сайт: www.wsenergy.eu
1. Вернуть панель боковогоменю и блок контактов: https://www.dropbox.com/s/bnqpngf6z46k74u/Photo%2029-01-16%2018%2005%2038.png?dl=0
2. Поправить (главная): при уменьшении страницы значки PETROCHEMISTRY, SOIL TREATMENT, BEVERAGE... не
должны смещаться так сильно влево.
3. Поправить: при уменьшении страницы лого не должно увеличиваться, а наоборот немного уменьшаться.
4. Поправить (главная): при уменьшении страницы картинка в блоке новые продукты сильно уменьшается, много
пустого пространства.
5. Поправить (главная): при уменьшении страницы текст последних новостей заползает под лого или даже на
лого предыдущей новости.
6. Поправить (главная): при уменьшении страницы на обзорных страницах (продукты, обл. Применения, проекты)
картинки и текстовые блоки должны быть на одном уровне.
7. на всех страничках с ссылкой „ - [email protected]” должен быть “-” перед [email protected]
Под уменьшением понимается уменьшение окна браузера, ну и соответственно просмотр с мобильных устройств.
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