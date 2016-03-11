Поправить сайт согласно тз (joomla)

сайт: www.wsenergy.eu

1. Вернуть панель боковогоменю и блок контактов: https://www.dropbox.com/s/bnqpngf6z46k74u/Photo%2029-01-16%2018%2005%2038.png?dl=0

2. Поправить (главная): при уменьшении страницы значки PETROCHEMISTRY, SOIL TREATMENT, BEVERAGE... не

должны смещаться так сильно влево.

3. Поправить: при уменьшении страницы лого не должно увеличиваться, а наоборот немного уменьшаться.

4. Поправить (главная): при уменьшении страницы картинка в блоке новые продукты сильно уменьшается, много

пустого пространства.

5. Поправить (главная): при уменьшении страницы текст последних новостей заползает под лого или даже на

лого предыдущей новости.

6. Поправить (главная): при уменьшении страницы на обзорных страницах (продукты, обл. Применения, проекты)

картинки и текстовые блоки должны быть на одном уровне.

7. на всех страничках с ссылкой „ - [email protected]” должен быть “-” перед [email protected]

Под уменьшением понимается уменьшение окна браузера, ну и соответственно просмотр с мобильных устройств.