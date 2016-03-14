Требуется специалист по MODX Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок160 просмотров

Необходимо сделать на сайте меню с иконками.

Есть сайт - http://mega-geo.ru/ нужно сделать вертикальное меню с иконками как на сайте - http://cgt-bel.ru/, чтобы администратор сам мог прикреплять иконки к меню добавляя раздел.

MODX
9 лет назад
rchertkov
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

FreeLocker
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$15
1 день
Всё сделано очень быстро и качественно. Рекомендую
Все отлично. Спасибо.

Заявки фрилансеров

FreeLocker
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад