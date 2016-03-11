Необходимо создать пирамиду в 3D. Вращение происходит при скроллинге. Каждая грань разная, на фоне картинки с текстом. При нажатии переход на другую страницу сайта. Пирамида должна работать для дескопных и мобильных браузеров. Пример ...
Требуется разработка сайта с онлайн видео
4 вида пользователей:
1) Не авторизованные пользователи
2) Операторы
3) Авторизованные пользователи
4) Модераторы
Функционал:
Регистрация на сайте ( личный кабинет пользователя)
Есть комнаты(кабинеты)
Личный комнаты (приват) ограничение длительности нахождения в комнате.
Трансляция видео со стороны оператора
Чат
Системы оплаты ( PayPal)
Заявки фрилансеров
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