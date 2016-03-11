Требуется разработка сайта с онлайн видео

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки170 просмотров

4 вида пользователей:

1) Не авторизованные пользователи

2) Операторы 

3) Авторизованные пользователи

4) Модераторы

Функционал:

Регистрация на сайте ( личный кабинет пользователя) 

Есть комнаты(кабинеты)

Личный комнаты (приват) ограничение длительности нахождения в комнате. 

Трансляция видео со стороны оператора

Чат 

Системы оплаты ( PayPal) 

9 лет назад
Popov88
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров