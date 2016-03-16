Сделать вывод блока рекламы google adsense на главной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки165 просмотров

Есть такая задача: необходимо сделать возможность вывода блока рекламы на главной странице сайта rukobludov.net

Если вы посмотрите на главную страницу- то увидите, что она вся состоит из таких как бы "желтых липких листочков" -блоков инофрмации - с картинкой и кусочком текста.

Необходимо:

1. сделать возможность вывода среди этих листочков, аналогичного размера  блоков  рекламы, произвольного количества, с принудительно заданным местом для вывода(чтобы это место можно было менять, в том числе-ставить блок рекламы вместо "самого последнего поста" -который в центре экрана);

2. Сайт так устроен-что при появлении новых постов-старые- "сползают" вниз. Необходимо чтобы блоки рекламы стояли принудительно установленные и не "сползали".

Что важно: чтобы эта "вручную допиленная возможность" -не слетала при обновлениях wordpress-сайт работает на этой CMS.

Внимательно рассмотрю любые предложения! При вашем согласии и возможности приступить к работе-можно приступить хоть сегодня!

Денег немного-но, я думаю, договоримся!

WordPress
9 лет назад
DANSEA
Айдар 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Александр очень хорошо справился с работой, сделал все вовремя и четко. И даже лучше, чем я ожидал. Рекомендую к сотрудничеству!
Адекватный, приятный в общении заказчик. Оплатил даже свыше, чем договаривались. Рекомендую

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wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад