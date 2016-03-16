Сделать вывод блока рекламы google adsense на главной страницы сайта

Есть такая задача: необходимо сделать возможность вывода блока рекламы на главной странице сайта rukobludov.net

Если вы посмотрите на главную страницу- то увидите, что она вся состоит из таких как бы "желтых липких листочков" -блоков инофрмации - с картинкой и кусочком текста.

Необходимо:

1. сделать возможность вывода среди этих листочков, аналогичного размера блоков рекламы, произвольного количества, с принудительно заданным местом для вывода(чтобы это место можно было менять, в том числе-ставить блок рекламы вместо "самого последнего поста" -который в центре экрана);

2. Сайт так устроен-что при появлении новых постов-старые- "сползают" вниз. Необходимо чтобы блоки рекламы стояли принудительно установленные и не "сползали".

Что важно: чтобы эта "вручную допиленная возможность" -не слетала при обновлениях wordpress-сайт работает на этой CMS.

Внимательно рассмотрю любые предложения! При вашем согласии и возможности приступить к работе-можно приступить хоть сегодня!

Денег немного-но, я думаю, договоримся!