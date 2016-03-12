Срочно нужен специалист по NetCat (нужно настроить форум)

Нужно настроить форум на сайте new.softgold.ru (netcat ver. 4.7)

Как должно работать:

- любой пользователь имеет возможность прочитать все сообщения

- любой пользователь имеет возможность оставить сообщение и ответить на сообщение

- когда человек добавляет сообщение или отвечает на сообщение, внизу нужно добавить необязательное поле "имя" и необязательное поле для регистрации с надписью "Если вы хотите получать на почту ответы на ваше сообщение – введите e-mail:"

- Имя, если оно не введено, генерируем из слова guest#####

- После ввода е-майла и размещения сообщения пользователю на e-mail приходит сообщение с надписью "вы разместили сообщение на сайте new.softgod.ru. Ваш логин – e-mail Ваш пароль – (сгенерировать из 5 символов)". Одновременно на e-mail [email protected] приходит сообщение "пользователь (такой-то) e-mail (такой-то) разместил сообщение на сайте new.softgod.ru (текст сообщения)"

- только авторизованный пользователь имеет возможность отредактировать или удалить свой комментарий, да и то только в случае, если на этот комментарий никто не ответил.

Кроме того, нужно:

- Разобраться, почему в "личном кабинете" пользователя нельзя сохранить изменения профиля.

- В административной зоне активировать возможность администрирования пользователей (сейчас почему-то при нажатии на этот пункт меню ничего не происходит)

Всё это довольно срочно. Доступы и пр. предоставлю по запросу .