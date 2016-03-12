Разработка поисковика примеры ниже http://www.tks.ru/db/tnved/tree http://www.ifcg.ru/info/tnved/
Срочно нужен специалист по NetCat (нужно настроить форум)
Нужно настроить форум на сайте new.softgold.ru (netcat ver. 4.7)
Как должно работать:
- любой пользователь имеет возможность прочитать все сообщения
- любой пользователь имеет возможность оставить сообщение и ответить на сообщение
- когда человек добавляет сообщение или отвечает на сообщение, внизу нужно добавить необязательное поле "имя" и необязательное поле для регистрации с надписью "Если вы хотите получать на почту ответы на ваше сообщение – введите e-mail:"
- Имя, если оно не введено, генерируем из слова guest#####
- После ввода е-майла и размещения сообщения пользователю на e-mail приходит сообщение с надписью "вы разместили сообщение на сайте new.softgod.ru. Ваш логин – e-mail Ваш пароль – (сгенерировать из 5 символов)". Одновременно на e-mail [email protected] приходит сообщение "пользователь (такой-то) e-mail (такой-то) разместил сообщение на сайте new.softgod.ru (текст сообщения)"
- только авторизованный пользователь имеет возможность отредактировать или удалить свой комментарий, да и то только в случае, если на этот комментарий никто не ответил.
Кроме того, нужно:
- Разобраться, почему в "личном кабинете" пользователя нельзя сохранить изменения профиля.
- В административной зоне активировать возможность администрирования пользователей (сейчас почему-то при нажатии на этот пункт меню ничего не происходит)
Всё это довольно срочно. Доступы и пр. предоставлю по запросу .
Заявки фрилансеров
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