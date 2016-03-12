Программист PHP, JavaScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок386 просмотров

Требования:

  • опыт разработки на PHP не менее 1 года;
  • владение технологиями Front-end (HTML, CSS);
  • опыт работы с базами данных MySQL и с memcached;
  • опыт работы с cms wordpress;
  • система контроля версий subversion;
  • опыт работы с PHP фреймворками приветствуется (Yii2, Zend и др.);
  • желателен опыт работы с NoSQL Redis.
Дополнительные требования:

  • навыки чтения чужого кода;
  • владение системой linux на уровне пользователя;
  • умение оценивать время на выполнение задачи;
  • владение английским языком на уровне понимания технической документации;
  • умение писать красивый и понятный код.
Личные качества:

  • гибкость мышления;
  • исполнительность;
  • внимательность к деталям;
  • логическое мышление;
  • быстрая обучаемость;
  • ответственность.
Обязанности:

  • Совместное участие в разработке, написании, оптимизации кода текущих и новых web-проектов.
Условия работы:

  • достойная оплата труда по результатам собеседования;
  • работа в стабильной компании с возможностью карьерного роста;
  • удаленная работа с загрузкой 40 часов в неделю;
  • возможности для профессионального роста.
Если Вы соответствуете указанным требованиям и готовы принять наше предложение, направляйте свое резюме с указанием желаемой заработной платы.
CSSHTMLJavaScriptLinuxMySQLPHPRedisWordPressYii
9 лет назад
in_white
46 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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