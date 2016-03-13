При наведении мышкой на товар показывать доп. фото Joomla! 2.5.28

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки87 просмотров

Для afina-lingerie.ru необходимо сделать чтобы при наведении мышкой на товар в категории показывалось второе дополнительное фото, например, как здесь http://shop59.web-ringo.ru/index.php?route=product/category&path=59

Сайт Joomla! 2.5.28  JoomShopping

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Joomla
9 лет назад
cosmotion
Яна 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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