Медицинское регистрационное приложение

Нужно сделать веб-приложение для ввода регистрационных данных работниками скорой помощи. Образцы форм предоставлены исполнителю. Дизайн будет адаптивным, посетители сайта - преимущественно с мобильников, но смотреться нормально должно и на десктопах.

Требуется логин. Данные должны передаваться в безопасном виде. Регистрацию можно отсылать на почту. Админ также может просматривать сохраненные записи.