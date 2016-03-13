Сервис проверки позиций сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки146 просмотров

Нужен для собственного пользования сервис(скрипт) для определения позиций сайта по ключевым словам. Принцип работы сервиса:

  • Неограниченно количество ключевых слов.
  • Неограниченное количество сайтов.
  • Проверка ключей в Яндекс, Google.
  • Сохранение предыдущих проверок таблицей.
  • Возможность экспорта позиций.
Оплата после установки и тестирования.

Цена? Сроки?

9 лет назад
nazar845
Назарий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров