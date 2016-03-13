нужно чтобы через каждые 3 мин ссылка перезагружалась. чтобы накрутка на сайте нормально работала.
Сервис проверки позиций сайта
Нужен для собственного пользования сервис(скрипт) для определения позиций сайта по ключевым словам. Принцип работы сервиса:
- Неограниченно количество ключевых слов.
- Неограниченное количество сайтов.
- Проверка ключей в Яндекс, Google.
- Сохранение предыдущих проверок таблицей.
- Возможность экспорта позиций.
Цена? Сроки?
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