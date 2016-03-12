нужно чтобы через каждые 3 мин ссылка перезагружалась. чтобы накрутка на сайте нормально работала.
Разработать небольшой сайт + приложение для Андройд (возможно + iOS)
Здравствуйте!
Ищу разработчика для экспресс-реализации небольшого сайта-одностраничника с приложением для него. Дизайн и верстка макетов будет сделана нами самостоятельно и для сайта и для приложений. Нужен только программист. Далее делим работу условно на 3 части:
1. Основной сайт. Из функционала только отображение предложений по кредитам разных банков на одной странице: логотип, описание, кнопка ПОДАТЬ ЗАЯВКУ - переход в новой вкладке на сайт банка. Так же нужно ГЕО-определение по айпи пользователя и будут селекты "Регион" "Город" для смены города. Смена города без перезагрузки страницы.
Можем реализовать быстро сами на CMS MODX или вашими силами - желательно тоже на модикс, но не принципиально. Лишь бы не Джумла и Вордпресс :)
2. Разработка Android-приложения на базе сайта. То есть на сайте мы добавим новый банк вручную, выставим города для отображения - автоматически в этих городах и в приложении меняются данные. В Андройде необходимо чтобы по щелчку на кнопку ОТПРАВИТЬ открывался браузер внутри приложения, а не выкидывало из приложения в браузер отдельно. Еще лучше если сможете закрыть URL открываемый, вместо него вставить кнопку "ЗАКРЫТЬ", по щелчку на которую возвращаемся вновь в список.
Так же нужно сделать возможность отправки ПУШ-сообщений. Текст + сообщение - по переходу открывается приложение + браузер встроенный с предложением, которое выбрали при отправке. Возможно нужно будет сделать АВТОПУШ - календарь отправки сообщений от времени установки.
3. В зависимости от технологии разработки будем решать нужен ли iOS. Если дорого такое портирование обойдется - откажемся, остановимся на андройд-версии.
Бюджет, пожалуйста, сразу оглашайте приблизительный.
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