Сайт event-агентсва

ТЗ для сайта w-event.ru

Шаблон должен быть для WordPress. Шаблон сайта должен быть в светлых, приятных для глазатонах (не темный, не мрачный, не черный). Клиент должен попадать на сайт и уже чувствовать праздничнуюатмосферу (Это важно!!).

Я вижу на главной странице (как вариант) красивые фото смероприятий, сменяющие друга друга, (3-5 шт.)

Необходимые вкладки: «О нас», «Услуги» «Наша Команда»,«Портфолио», «Наши Партнеры», «Контакты». Возможно что-то уберем / добавим / оставим, но базовый набор примерно такой.

В разделе портфолио должна быть фотогалерея с возможностью самостоятельного пополнения нами после проведения мероприятий. Функция добавления видео так же должна присутствовать. Должна быть «захватывающая кнопка» для звонка, чтобклиент ввел свои данные, и мы перезвонили. Так же должна быть форма обратной связи, где клиент может задать вопрос по e-mail.

Сайтдолжен быть адаптирован и под мобильную версию в том числе.

Синхронизация с инстаграмм.

Минимальное присутствие всяких выезжающих-наезжающих-всплывающих эффектов, т.к это неудобно для глаз и все летает туда-сюда. Эффект слайд-шоу целесообразно оставить на главной странице, когда будут меняться фотки с мероприятий, и где «бегущая строка» наши партнеры, их иконки могут чередоваться (роял-бар, ресторан фьюжн и так далее).

Хостинг и домен для сайта имеются.