1. Сделать калькулятор см картинку. Надо сверстать, сделать изменения цен и надписей через админку, а так же расчет стоимости, заказ сохранять в админе и слать на e-mail 2. Не подключается редактор в joomla ...
Экспортировать все файлы с сервера DigitalOcean
Добрый день. У меня есть сайт, который расположен на серверах DigitalOcean. Я принял решение закрывать свой сайт, но хочу оставить себе все данные.
Задача - экспортировать все файлы с сервера DigitalOcean и разместить их на приватном облаке.
Экспорт с данного хостинга происходит одним из двух путей:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-sftp-to-securely-transfer-files-with-a-remote-server
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-rsync-to-sync-local-and-remote-directories-on-a-vps
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