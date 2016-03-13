Добрый день. У меня есть сайт, который расположен на серверах DigitalOcean. Я принял решение закрывать свой сайт, но хочу оставить себе все данные.

Задача - экспортировать все файлы с сервера DigitalOcean и разместить их на приватном облаке.

Экспорт с данного хостинга происходит одним из двух путей:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-sftp-to-securely-transfer-files-with-a-remote-server

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-rsync-to-sync-local-and-remote-directories-on-a-vps