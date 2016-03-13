Экспортировать все файлы с сервера DigitalOcean

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки139 просмотров

Добрый день. У меня есть сайт, который расположен на серверах DigitalOcean. Я принял решение закрывать свой сайт, но хочу оставить себе все данные.

Задача - экспортировать все файлы с сервера DigitalOcean и разместить их на приватном облаке.

Экспорт с данного хостинга происходит одним из двух путей:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-sftp-to-securely-transfer-files-with-a-remote-server

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-rsync-to-sync-local-and-remote-directories-on-a-vps

9 лет назад
konstbela
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Спасибо, Юрий, за сотрудничество. Работа была выполнена оперативно и как следует. Буду рад сотрудничеству в будущем! С уважением, Константин!
Понравилось сотрудничество с Константином. Приятный заказчик, подробная постановка задачи, постоянно на связи, быстрая оплата. С удовольствием еще поработаю вместе!

Заявки фрилансеров

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад