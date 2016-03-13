нужно чтобы через каждые 3 мин ссылка перезагружалась. чтобы накрутка на сайте нормально работала.
Подключить стили к виджетам в сайбаре wordpress
Есть готовая верстка для виджета в сайдбаре Wordpress. Необходимо сделать следующее:
1. Прописать к ней стили CSS (стили есть в отдельном файле).
2. Написать краткую инструкцию по подключению стилей к виджету.
Ничего верстать, подгонять не придется. Готовая верстка полностью рабочая.
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