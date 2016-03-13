Подключить стили к виджетам в сайбаре wordpress

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Завершен4 заявки172 просмотра

Есть готовая верстка для виджета в сайдбаре Wordpress. Необходимо сделать следующее:

1. Прописать к ней стили CSS (стили есть в отдельном файле).

2. Написать краткую инструкцию по подключению стилей к виджету.

Ничего верстать, подгонять не придется. Готовая верстка полностью рабочая.

CSSWordPress
9 лет назад
elmexicanoru
Евгений 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

seregaponarin
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$4
1 день
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Заявки фрилансеров

seregaponarin
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад