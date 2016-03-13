Написание парсера ПС + GGL и Rotapost

Требуется написание парсера: я забиваю список запросов -> скрипт пробегает яндекс и гугл (парсит выдачу, записывает адреса сайтов и страниц). Т.е. если один сайт встречается несколько раз, скрипт записывает несколько URL. Глубина сканирования задается). При этом домены перед пробивкой на наличие в биржах ссылок выставляются в список по убыванию в зависимости от количества раз, сколько они встретились при сканировании выдачи. Затем адреса доменов пробивает на наличие в GGL и Rotapost. И дает возможность экспорта результата в файл CSV.

Можно сканировать только Яндекс или только Гугл или все вместе, и сканировать сайты на наличие только в ГГЛ или только в Ротапост (как и все вместе).