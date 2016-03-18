Добавить на сайт раздел онлайн подбора линз

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка196 просмотров

Нужно сделать аналогичный онлайн подбор цветных линз с сайта http://lensmark.kz/colors/

На сайте http://linza.donik-gabbasov.myjino.ru/index.php?route=information/information&information_id=9

Сайт на Opencart

В ответах напишите ориентировочную стоимость и сроки, а также свой skype для связи.

Opencart
9 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$120
4 дня
Отличный специалист. Все в сроки, претензий нет. Рекомендую!
Хороший заказчик. Грамотная постановка задачи, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад

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