Необходимо настроить интеграцию woocommerce и pro sites. Нужно разработать отдельный плагин wordpress, при активации которого добавляется новый тип товара woocommerce "pro site". У товара есть несколько свойств: 1) Срок (выпадающий ...
Соц сеть
Сайт представляет собой сайт общение (знакомства, социалка). Поиск по городам. По типу анкет.
аналог atolin.ru
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