Систему push chrome, safari

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок128 просмотров

Поднять систему аналогичную onesignal.com 1в1, систему способную осуществлять рассылку в ios android windows, везде где есть браузер сафари.Плачу за бекенд 300$, пишите скайп

AndroidiOS
9 лет назад
Zubr777
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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