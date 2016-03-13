Создание сайта

Требуется сайт – агрегатор сайтов различных категорий. Интерфейс сайта детально проработан и подробно прописан в техническом задании. Проявлять креативность по части дизайна и юзабилити не придется. Все дополнения на сайте носят аналогичный по отношению другу к другу характер и осуществляются посредством «калькирования» ранее созданных изменений.Все страницы сайта уже отрисованы в формате ai. Создание графических объектов не требуется. Требуется их оцентровка и гармоничное расположение, в соответствие с макетом, а также программирование.Работы должны включать гарантийное обслуживание (на протяжении 3 месяцев) с целью исправления недостатков (багов).Кроме того, интересует дальнейшее администрирование сайта: внесение изменений и устранение возможных неполадок. Вопросы к разработчику: - стоимость создания сайта; - гарантия; - стоимость администрирования сайта;- срок исполнения.Также необходимо понимать возможность разработки мобильного приложения и, соответственно, его стоимость. Личная встреча строго необходима, поэтому необходим исполнитель из Москвы и Московской области.Предполагается заключение договора на выполнение работ и соглашения о конфиденциальности.