Парсер live-линии БК Марафонбет

Требуется написание парсера: я забиваю список запросов -> скрипт пробегает яндекс и гугл (парсит выдачу, записывает адреса сайтов и страниц). Т.е. если один сайт встречается несколько раз, скрипт записывает несколько URL. Глубина сканирования задается). При ...