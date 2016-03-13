Необходимо настроить интеграцию woocommerce и pro sites. Нужно разработать отдельный плагин wordpress, при активации которого добавляется новый тип товара woocommerce "pro site". У товара есть несколько свойств: 1) Срок (выпадающий ...
InSales - настройка шаблонного ИМ с импортом товаров/каталога
Уважаемые фрилансеры!
Необходимы настройка и доработки действующего интернет-магазина на платформе InSales.
Аккаунт в системе заведен, шаблон выбран.
Работа в этом проекте делится на 2 части:
1) Оформление сайта действующего интернет-магазина (правка стилей), настройка разделов.
2) Настройка каталога продлуктов.
2.1. Заливка файла с товаром в каталог (формат xml, xls)
2.2. Настройка интеграции товарных остатков со складом (сервис modarola.ru) через API + подключение модулей доставки и оплаты.
Вы можете выбрать либо 1 часть либо 2 часть задания, либо обе.
ТЗ - предоставлю заинтересованному исполнителю вместе со ссылкой на выбранный шаблон.
А также - ссылки на всю документацию (API InSales + API Modarola + некоторые подробности реализации).
Тем, кто ранее не писал приложение с API php/perl (тем кто рассчитывает взяться за 2 часть задания), просьба не беспокоить.
Срок выполнения - до 21 дня.
Жду Ваших заявок, отвечу всем!
Заявки фрилансеров
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