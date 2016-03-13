InSales - настройка шаблонного ИМ с импортом товаров/каталога

Уважаемые фрилансеры!

Необходимы настройка и доработки действующего интернет-магазина на платформе InSales.

Аккаунт в системе заведен, шаблон выбран.

Работа в этом проекте делится на 2 части:

1) Оформление сайта действующего интернет-магазина (правка стилей), настройка разделов.

2) Настройка каталога продлуктов.

2.1. Заливка файла с товаром в каталог (формат xml, xls)

2.2. Настройка интеграции товарных остатков со складом (сервис modarola.ru) через API + подключение модулей доставки и оплаты.

Вы можете выбрать либо 1 часть либо 2 часть задания, либо обе.

ТЗ - предоставлю заинтересованному исполнителю вместе со ссылкой на выбранный шаблон.

А также - ссылки на всю документацию (API InSales + API Modarola + некоторые подробности реализации).

Тем, кто ранее не писал приложение с API php/perl (тем кто рассчитывает взяться за 2 часть задания), просьба не беспокоить.

Срок выполнения - до 21 дня.

Жду Ваших заявок, отвечу всем!