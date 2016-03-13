Командный рабочий кабинет МЛМ-проекта на самописной CMS или wordpress

Нужно разработать маркетинговую система для МЛМ-бизнеса, можно на базе бесплатной CMS Wordpress если возможно, с функционалом системы Tigerrr.com + доп. возможности (в админке подключать неограниченное число компаний в в виде ссылок в кабинете партнера, с редактированием описания под каждую компанию. Возможность загрузки лендингов через админку, чтобы каждый партнер видел в своем кабинете эти лендинги).

Бриф:

1) Минимальный функционал: аналог системы Tigerrr.com (интерфейс включительно).

2) Дополнения: возможность дополнять в профиль неограниченное число проектов (спец поля для ввода id партнера), подключать по API разные системы почтовых рассылок, чтобы каждый партнер мог внести изменения в код своего партнерского сайта (баннер, скрипт консультанта, кнопки поделиться).

3) В коде скрипта системы должны стоять бэки на сайт разработчика системы (т.е. заказчика).

4) Возможность поменять фон на странице входа в систему для партнеров.

Дальнейший функционал будет оговариваться в процессе создания…

Пишите кто может и готов сделать такую систему.