Доработка сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки108 просмотров

Есть готовое решение - сат недвижимости на Битрикс: http://cms-estate.ru/

Необходимо:

1) Натянуть другой дизайн

2) Доработать функционал

На выходе необходимо получить сервис типа: http://third-place.ru/

Дизайн прелоставим.

9 лет назад
o_shcherb
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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