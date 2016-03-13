Оптимизировать сайт согласно сервису developers

здравствуйте. нужно по максимуму оптимизировать сайт https://krehkino.club (исправить ошибки без ущерба функционалу) согласно сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ (особенно это касается скорости и для мобильных и для компьютеров).

что именно вы сможете исправить? укажите пожалуйста еще и стоимость правок.