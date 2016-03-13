Внести изменения на сайт с самописным движком

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Закрыт1 заявка153 просмотра

Необходимо внести изменения на сайт www.zdorove.ru с самописным движком для реализации системы Ecommerce для Яндекс.Метрики.

Изменения вносятся согласно ТЗ (прилагается файлом).

По всей видимости, при создании сайта использовался Фреймворк Yii.

Yii
9 лет назад
krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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