Разработка СRM на базе Wordpress-сайта

Добрый день, коллеги. Нам требуется программист для доработки e-commerce портала на Wordpress. Так же, на сайте нужно доработать корзину и реализовать систему дисконтов. Модули сложные.

От вас твердое знание PHP, My SQL, JavaScript / jQuery, HTML5, CSS3. Стаж в коммерческом программировании от 5 лет и 2 года работы с вордпрессом

Помимо названного, от вас свободное знание английского, нужно быть резидентом Украины.

Быть свободным.

Работа для конечного исполнителя, с веб-студиями не работаем.

Оплата 8$/час