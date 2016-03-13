PHP получить HTML по имеющимся данным в массиве.

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Есть данные полученные из ютуба в массиве. Здесь в прилагаемых файлах имеется дамп и json примера такого массива.

Нужно сгенерировать html тоже по примеру (Именно как в в примере). По имеющимся данным можно без труда определить какие именно значения массива используются. В иоге должна получиться функция, которая на входе получаетс массив, а на выходе код сгенерированного html. Проверить можно на имеющихся данных.

HTMLPHP
9 лет назад
andrush
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год назад

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