PHP получить HTML по имеющимся данным в массиве.

Есть данные полученные из ютуба в массиве. Здесь в прилагаемых файлах имеется дамп и json примера такого массива.

Нужно сгенерировать html тоже по примеру (Именно как в в примере). По имеющимся данным можно без труда определить какие именно значения массива используются. В иоге должна получиться функция, которая на входе получаетс массив, а на выходе код сгенерированного html. Проверить можно на имеющихся данных.