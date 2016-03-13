Требуется написание парсера: я забиваю список запросов -> скрипт собирает из выдачи все URL согласно заданной глубине сканирования. Затем адреса доменов пробивает на наличие в gogetlinks.net и дает возможность экспорта результата в файл CSV. ...
PHP получить HTML по имеющимся данным в массиве.
Есть данные полученные из ютуба в массиве. Здесь в прилагаемых файлах имеется дамп и json примера такого массива.
Нужно сгенерировать html тоже по примеру (Именно как в в примере). По имеющимся данным можно без труда определить какие именно значения массива используются. В иоге должна получиться функция, которая на входе получаетс массив, а на выходе код сгенерированного html. Проверить можно на имеющихся данных.
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