Нужно написать плагин для WordPress

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Завершен3 заявки159 просмотров

Нужно написать несложный плагин для WordPress.

ТЗ прилагаю.

Условие - не брать ворованные плагины для переделки, четко писать код.

WordPress
9 лет назад
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
9 лет назад
$50
7 дней
Толковый специалист. Буду работать еще!
Отличный заказчик. Оплата в срок. Интересный проект. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
9 лет назад