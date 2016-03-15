Требуется в действующий детектор мобильности встроить набор условий типа: если страница входа на основной версии = урлХ1 тогда перенаправлять на моб.версию с урлУ1 если страница входа на основной версии = урлХ2 тогда перенаправлять ...
Нужно исправить недочеты в коде сайта
Сайт на вордпресс. Есть лишний код - нужно удалить. Также выявить лишний код и удалить. Сделать так, чтобы сайт был без мусора.
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