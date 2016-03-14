Парсер лент букмекерских контор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно сделать комплекс работ по сбору и обработки линии с букмекерских контор. 

Цель создать форму в которой отображается информация о предстоящие событиях, коэффициенты данных событий. 

пример формы можно увидеть https://www.bettingexpert.com/ru/prognoz/dobavit-prognoz-na-sport

Так же надо сделать сбор информации по итогам игр (т.е. результаты) 

И на основании этого сделать обработчик, который на основании прогноза, внесенного в форму и результатов игр проводил анализ проходит ли прогноз. 

Понимаю, что работа не маленькая, однако хочется услышать цену работы. Очень хотелось бы, что бы вы понимали принципы букмекерства или имели опыт создания чего то похожего

9 лет назад
dasaevbek
Бек 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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