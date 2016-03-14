Делается лендинг, дизайн в процессе. Нужна будет верстка и встройка в сайт на wp. Основная задача сделать форму с загрузкой видео, видео обрезать до 15 сек. В форме должны быть поля для ...
Парсер лент букмекерских контор
Нужно сделать комплекс работ по сбору и обработки линии с букмекерских контор.
Цель создать форму в которой отображается информация о предстоящие событиях, коэффициенты данных событий.
пример формы можно увидеть https://www.bettingexpert.com/ru/prognoz/dobavit-prognoz-na-sport
Так же надо сделать сбор информации по итогам игр (т.е. результаты)
И на основании этого сделать обработчик, который на основании прогноза, внесенного в форму и результатов игр проводил анализ проходит ли прогноз.
Понимаю, что работа не маленькая, однако хочется услышать цену работы. Очень хотелось бы, что бы вы понимали принципы букмекерства или имели опыт создания чего то похожего
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